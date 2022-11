Una delle chiavi del possibile successo dell'Inter a Torino sarà blindare la difesa traballante vista in questo inizio di campionato in trasferta. Quattordici reti subite lontano da San Siro sono troppe e ora ci sono Juventus e Atalanta prima della sosta (in mezzo il Bologna ma in casa). "Sarà dunque fondamentale invertire la tendenza - scrive Tuttosport - Con la formazione che in proiezione Juve sembra già fatta. Inzaghi dovrebbe affidarsi a Skriniar, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, dovrebbero formare il centrocampo e Lautaro e Dzeko saranno la coppia d’attacco".