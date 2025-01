Tuttosport torna oggi sulle difficoltà dell'Inter a trovare delle alternative credibili a Thuram e Lautaro. Da quando, si ricorda, i nerazzurri hanno perso Lukaku e Dzeko (in rosa allora insieme a Martinez) la difficoltà è stata quella di avere tre punte di alto livello.

Non è andato finora bene il tentativo con Marko Arnautovic, che non si è nemmeno avvicinato ai numeri del bosniaco ed è stato "degradato" a quarto delle gerarchie per far posto a Taremi. L'iraniano, che veniva dagli ottimi numeri messi assieme al Porto, è finora a zero gol i campionato. L'unico altro attaccante a segnare in A oltre ai due titolari è stato Correa...

Emblematico quanto accaduto col Bologna, con l'argentino assente per infortunio e l'austriaco che si è scaldato (senza nemmeno entrare) mentre Taremi ha sciupato almeno due occasioni. Se i numeri saranno questi, a fine anno potrebbe esserci una nuova rifondazione, magari con due giovani con "fame" che accettino un periodo di apprendistato.

Va detto che finora Inzaghi ha trovato risorse altrove per segnare, come testimoniano i 14 gol dei difensori.