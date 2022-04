Nell'analisi delle prestazioni stagionali dei migliori portieri della Serie B, Tuttosport inserisce il nome di Michele Di Gregorio, 24 anni, in prestito dall'Inter. "Un tempo si diceva che questa è l’età in cui si vede se un portiere ha stoffa, e qui ce n’è parecchia, lo testimoniano le 12 volte in cui ha mantenuto la porta involata in stagione. Lo scorso autunno, Di Gregorio fu memorabile in Monza-Cittadella: parò di tutto e di più, tenendo a galla i brianzoli che poi vinsero nel finale. Alla corte di Galliani e Berlusconi è in prestito dall’Inter con obbligo di riscatto in caso di A brianzola. Ma sarebbe il caso di vederlo nella massima serie, al di là di come finisca la stagione del Monza. Dovesse rientrare all’Inter, avanziamo una proposta-provocazione: testarlo per il dopo Handanovic . Oggi sembra fantascienza, domani, chissà".