Con il solito 'motivetto' dell'obbligo di +60 milioni e un taglio del monte ingaggi del 15%, Tuttosport nell'edizione odierna torna a ricordare la prospettiva di cessione pesante alla finestra in casa Inter: "Lautaro è il giocatore che potrebbe ritrovarsi con maggiori offerte" senza però dimenticare Bastoni, Barella, Skriniar e Lautaro definiti "i quattro gioielli, quelli che hanno valutazione superiori ai 50-60 milioni. Anzi, per Lautaro si vola anche sopra i 70. Chiaramente la cessione di uno di questi quattro giocatori risolverebbe la questione in poco tempo, ma Marotta e Ausilio proveranno a scavalcare l’ostacolo" tranquillizza il quotidiano torinese che passa al vaglio le soluzioni alternative sul tavolo di Viale della Liberazione: "Innanzitutto i risultati della squadra stanno aiutando molto il club. La Coppa Italia ha permesso all'Inter di incamerare oltre 10 milioni fra premi, incassi e bonus dagli sponsor. Almeno altri 3 milioni arriveranno dalla partecipazione alla Supercoppa italiana e poi c'è ancora il discorso scudetto" che permetterebbe un incasso di 18 mln, tre in più rispetto al secondo posto.