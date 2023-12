Il doppio ko di De Vrij e Dumfries aumenterà quasi certamente il minutaggio di Bisseck, il giocatore tedesco acquistato in estate che finora ha giocato solo due partite da titolare contro Benfica e Salisburgo.

Così scrive oggi Tuttosport, che sottolinea come Cuadrado non dia ancora garanzie a livello di tenuta e la necessità di far riposare in qualche modo Darmian, impegnato anche come centrale destro e che non può essere sfiancato considerando che Pavard non tornerà prima di Lazio-Inter del 17 dicembre.

In compenso sabato con l'Udinese dovrebbe tornare Bastoni.