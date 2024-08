Il pezzo principale della pagina dedicata all'Inter su Tuttosport di oggi si concentra già su quello che sarà il calciomercato estivo nel 2025. Secondo il quotidiano, se Jonathan David andrà effettivamente a scadenza sarà uno degli obiettivi: essendo un classe 2000 è nei parametri anagrafici di Oaktree come possibile rinforzo.

La dirigenza spera di piazzare l'acquisto a zero in attacco perché, in realtà, l'idea è quella di mettere il budget in termini di cartellino su un altro profilo, un difensore, visto che Acerbi e De Vrij andranno rispettivamente per i 37 e per i 33 anni e sono a scadenza (l'olandese in realtà dovrebbe avere un altro anno di contratto).

Nomi? Non è un mistero che sarebbe piaciuto Buongiorno, ma il Napoli aveva più forza economica. Non è da escludere nemmeno che si cerchi tra i parametri zero anche per la difesa e va considerato che anche sulla fascia destra, dove Dumfries rinnoverà, c'è un giocatore avanti negli anni, Darmian, anni 35 e sempre in scadenza (anche se con un'opzione per il rinnovo automatico di un anno da parte del club).