A mettere il primo sigillo per la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta è stato ieri Matteo Darmian. Un gol che, come riporta Tuttosport, riporta alla mente l'1-0 siglato contro Cagliari e Verona a San Siro tre anni fa, nel campionato vinto da Conte in panchina.

Due reti che misero un'ipoteca sullo scudetto nerazzurro come potrebbe accadere dopo il successo di ieri. Darmian si conferma una pedina fondamentale, finora ha messo assieme già 2280 minuti, non un bottino da seconda linea e ieri è rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo solo per il giallo rimediato nella prima frazione.