Ci sono tre insostituibili collone, una per reparto, nell'Inter che si avvicina alla finale di Champions League. Secondo Tuttosport sono Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, quelli che hanno mantenuto lo stesso status nei due anni di gestione di Simone Inzaghi rispetto alla squadra campione d'Italia. Gli altri, chi più chi meno, sono stati protagonisti o seconde scelte a seconda del periodo.

Handanovic, per esempio, ha passato i guantoni a Onana come titolare. Skriniar non c'è stato negli ultimi mesi, mentre De Vrij è passato da punto fermo a opzione alternativa. Lo stesso Brozovic quest'anno ha avuto problemi fisici e ha lasciato la regia a Calhanoglu, che a sua volta ha sostituito lo sfortunato Eriksen dell'annata tricolore. Dimarco ha preso il posto di Perisic a sinistra, mentre Lukaku è tornato solo all'inizio di quest'anno.

"In tale tourbillon di avvicendamenti non sono mai stati in dubbio nelle gerarchie dell’allenatore i tre reduci più inossidabili dello scudetto. Già pilastri, ma ancora giovani", due classe 1997 come Barella e Martinez più il classe '99 Bastoni. Per il resto, "la carrellata dei cambiamenti degli ultimi due anni conferma che non è stata una passeggiata mantenersi a certi livelli", sentenzia il quotidiano.