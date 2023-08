Joaquin Correa non ha chiuso la porta al Torino. Si è preso, scrive Tuttosport, qualche giorno per riflettere. Non ha fretta, sta valutando le offerte e aspetta eventuali sviluppi in settimana. Ma non esclude i granata, "un’ipotesi sul tavolo, una delle più interessanti in questo momento" come riporta il quotidiano.

I granata, durante le trattative per Lazaro, hanno chiesto l'argentino in prestito con diritto di riscatto per una dozzina di milioni. "Marotta non ha detto no. Anche lui si è preso qualche giorno di tempo, vorrebbe incassare dalla cessione dell’argentino: nei prossimi giorni lo chiameranno altri presidenti, altri ds. L’Inter è anche disposta a pagare una parte dell’ingaggio di Correa (3,5 milioni netti all’anno), in caso di prestito con obbligo di riscatto. Ma fors’anche con diritto, se nessuno aprirà subito il portafoglio per il cartellino", si legge ancora.