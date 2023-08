Rivoluzione completata per quanto riguarda l'attacco dell'Inter, con El Tucu Correa che nella giornata di ieri è sbarcato a Marsiglia per firmare con l'OM e Alexis Sanchez che ha completato il suo ritorno in maglia nerazzurra. L'argentino arrivato dalla Lazio poco dopo l'insediamento di mister Inzaghi in panchina nell'estate 2021 non è mai riuscito a convincere del tutto nella sua avventura milanese e chissà che in Francia, come già accaduto allo stesso Sanchez, non possa ritrovare continuità e serenità. Per il suo arrivo i francesi pagheranno 2 milioni di prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato a 11 milioni pronto a diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions League.

È tornato "carico, come sempre" invece El Nino Maravilla, che con il Marsiglia la scorsa stagione ha segnato 18 gol in 44 presenze e nella giornata di ieri ha già svolto alcune esercitazioni in palestra ad Appiano Gentile, come riportato da Tuttosport. Oggi è attesa l'ufficialità del suo trasferimento e nella giornata di domani Sanchez dovrebbe partire insieme al gruppo squadra per la trasferta contro il Cagliari in programma lunedì sera. In attesa di completare la difesa con l'innesto di Pavard, Simone Inzaghi avrà a disposizione per la prima volta il suo nuovo attacco tra poche ore.

Luca Pesenti