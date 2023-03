Se per la presenza di Joaquin Correa a Oporto non sembrano esserci dubbi, qualcuno in più emerge riguardo a Milan Skriniar. L'argentino non è a La Spezia, ma si è già allenato coi compagni di recente. Non lo slovacco, che in ogni caso non soffre di un problema muscolare ma di un dolore che, una volta attenuato, gli permetterà di giocare.

Per ora, come a La Spezia, si punterà sull'affidabilità di Darmian e in alternativa su D'Ambrosio.