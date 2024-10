Nelle carte dell'inchiesta curve si può leggere nella sezione “Gestione titoli d’ingresso e accesi illeciti” che riguarda la Curva Nord che "il gestore occulto de- gli ingressi illeciti allo stadio e del traffico di biglietti e abbonamenti" è Renato Bosetti. "Da quanto accertato nel corso dell’attività di indagine, il motivo principale del reclutamento di Bosetti sembra essere proprio la sua elevata competenza e la sua rete di conoscenze nell’ambito del bagarinaggio e degli ingressi abusivi allo stadio", si legge nelle carte riportate oggi da Tuttosport.

L’istituzione dei biglietti nominativi ha poi costretto i membri delle curve a trovare nuove strategie per lucrare sugli ingressi allo stadio. Vittorio Boiocchi (ucciso nell’ottobre del 2022) individua proprio in Bosetti l’uomo a cui affidare la gestione "anche perché, nonostante i suoi precedenti, Bosetti è presidente di un Inter Club ufficialmente riconosciuto (Old Fans) e ha dunque libertà di muoversi in ambiti societari", spiega TS. Per la Curva Nord, prosegue l'inchiesta, Bosetti è il perfetto 'Cavallo di Troia'.