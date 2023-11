Tuttosport racconta la storia di Andrea Colpani, detto il "Flaco", quando era nella Primavera dell'Atalanta in cui spiccavano giocatori di altra stazza, tra cui Kulusevski, il che probabilmente ha penalizzato il suo percorso a Bergamo. Alla fine, infatti, è stato ceduto per 9 milioni, ma oggi a Monza sta facendo faville ed è un po' un rimpianto per gli orobici.

Una scommesso vinta da Galliani, che pochi giorni fa si è affrettato a sottolineare di non aver parlato con nessuno del giocatore. Il profilo, però, fa gola all'Inter ed è "sponsorizzatissimo" da Alessandro Bastoni, amico e compagno proprio in quella Primavera. L'agente, Tinti, è lo stesso di Inzaghi ed è storicamente un procuratore che lavora molto coi nerazzurri. Non significa che la strada è in discesa, ma certo gli agganci buoni ci sono, anche col Monza guardando alla trattativa Carlos Augusto.

Nell'eventuale trattativa, spiega il quotidiano, potrebbero entrare Oristanio (per il quale l'Inter ha il controriscatto) oppure Francesco Pio Esposito, qualora il Milan dovesse decidere di riprendersi Colombo.