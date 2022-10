Tuttosport prova ad entrare nelle pieghe della crisi dell'Inter Primavera. "Della squadra Campione d’Italia è rimasto praticamente solo il tecnico, ovvero Cristian Chivu. La nuova rosa forse è meno forte dal punto di vista tecnico, e questo può starci. Oltretutto tanti dei ragazzi che la compongono sono nati nell’anno 2005 e si trovano quindi al loro primo anno nella categoria - si legge nell'articolo, in ui si ricorda anche l'impegno in Youth League -. Se da un lato qualche risultato positivo nella competizione europea potrebbe dare un po’ di morale alla squadra, è anche vero che giornate come quelle in cui ne prendi 6 dal Barcellona dal punto di vista del morale ti stendono".