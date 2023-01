Si chiama Tiago Djaló la prima carta che l'Inter proverà a giocarsi per un'eventuale sostituzione di Milan Skriniar. Come racconta Tuttosport, il difensore del Lille è un amico di Rafael Leao e dal Milan è passato anche se nella Primavera 1 e per soli sette mesi, prima di essere ceduto al Lille. Dove è esploso, tanto che oggi a 23 anni conta quasi cento presenze coi francesi ed è stato convocato nel Portogallo.

Ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni e a lui sta pensando anche il Napoli, oltre a diversi club inglesi.