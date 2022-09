Il bilancio che verrà presentato oggi al Consiglio d'amministrazione dell'Inter dovrebbe presentare un passivo di circa 140 milioni di euro. Un passivo inferiore allo scorso anno ma comunque importante, tanto che già la scorsa estate il club ha cercato la via della cessione "pesante" con Milan Skriniar . "Zhang - scrive Tuttosport - ha assecondato le richieste degli uomini mercato e di Inzaghi di non smantellare la squadra, anche perché non arrivando offerte ritenute congrue, col tempo sono svaniti eventuali obiettivi di mercato legati alle cessioni (vedi Bremer , Milenkovic o lo stesso Dybala ) e si è deciso di non (s)vendere dei titolari col rischio poi di non rimpiazzarli a dovere, ma nei prossimi mesi, come si dice, il presidente tornerà alla carica".

Mancano una trentina di milioni per raggiungere l'attivo sul mercato chiesto dalla proprietà. Il che significa che tra gennaio e giugno andrà completata una cessione pesante, se non un paio di uscite. Per non indebolire la squadra, si spera di poter rinviare tutto al 2023. "Gli indiziati principali in questo senso rimangono Dumfries, già richiesto dal Chelsea in estate; e Gosens , sondato dal Bayer Leverkusen a fine agosto, ma stante la situazione economica del club, non bisogna escludere a priori nessuno", si legge ancora sul quotidiano. Senza dimenticare che Skriniar e De Vrij sono in scadenza di contratto.