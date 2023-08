Potrebbe non essere finito qui il mercato dell'Inter a centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, in teoria la mediana sarebbe a posto con la permanenza di Sensi, ma Inzaghi vorrebbe aggiungere al reparto la fisicità persa con l'uscita di Gagliardini. "Per questo motivo, nell’ultima settimana di mercato l’Inter monitorerà le occasioni che si presenteranno per arrivare a un giocatore in prestito con Sensi che andrebbe sistemato in un altro club, anche a rischio di lasciargli in mano il cartellino in scadenza a giugno", come si legge sul quotidiano.