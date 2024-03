La nuvola nera, quella che qualche boomer oggi definirebbe di Fantozzi, ha iniziato a palesarsi sopra la testa dell’Inter fra le ore 18 e le 20 del 9 marzo 2023 in quel di Bologna, quartiere Porto-Saragozza. Come racconta Tuttosport, è stato in quel lasso di tempo che sono arrivati gli infortuni di Carlos Augusto e Arnautovic, fattori non banali in chiave Champions, riducendo le rotazioni di Inzaghi per l'Atletico Madrid.

Poi il caso Acerbi, scoppiato nel post-match di Inter-Napoli il 17 marzo. E adesso già due ko nella sosta: prima De Vrij, poi Sommer. Se a ciò aggiungiamo i problemi di Steven Zhang, il quadro è completo. "Si diceva... la nuvola di Fantozzi, due settimane da dimenticare in casa Inter", secondo TS.