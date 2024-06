Valentin Carboni sembra avviato verso la cessione da parte dell'Inter. Dopo un'ottima stagione e con la prospettiva della convocazione per la Copa America, il suo "sacrificio" dovrebbe servire (secondo Tuttosport) per finanziare il mercato in entrata. La base d'asta realistica è 30 milioni di euro.

In tal senso a Firenze, dove presto potrebbe andare Raffaele Palladino, hanno cercato già a gennaio di prenderlo a 20 milioni, trovando l'opposizione dell'Inter. Tutto fa pensare che il canale si riaprirà nei prossimi giorni (RILEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Carboni piace però anche al Bologna, dove l'anno prossimo si giocherà la Champions, un salto che potrebbe piacere anche al ragazzo. Troverebbe Giovanni Fabbian, per il quale l'Inter ha un'opzione di riacquisto entro il 1° luglio 2025 a 12 milioni di euro.

A Londra, dove è andato per la finale di Champions, Ausilio ha raccolto più di un sondaggio sui suoi giovani, con Carboni in cima alle richieste di informazioni. Anche dalla Premier League, secondo Tuttosport.