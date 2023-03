"Una robusta sforbiciata può arrivare tramite la cessione di Brozovic e una riflessione sulla conferma di Lukaku che, se anche sarà definita col Chelsea a giugno, non potrà avvenire alle cifre attuali (11 milioni lordi) - si legge - Si scollina oltre 30 milioni aggiungendo gli stipendi di Dumfries, possibile partente al termine della stagione, e Handanovic che può lasciare dopo oltre un decennio alla Pinetina".

Per contro ci sono però i rinnovi di Calhanoglu e Bastoni. E bisognerebbe trovare lo stesso dei sostituti degli eventuali partenti. "Per questo occorre valutare bene la richiesta di aumento di Bastoni intorno a 6 milioni netti. L’Inter non può dare il via a una catena generalizzata di rialzi simili. Al tempo stesso diventa urgente accelerare la valorizzazione di talenti giovani come Asllani che hanno le potenzialità per rimpiazzare calciatori più remunerati", ricorda il quotidiano.