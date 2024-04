Il Torino proverà a tenere Alessandro Buongiorno. Come riporta oggi Tuttosport molti top club si sono mossi o si stanno muovendo. Non solo in Italia, dove al primo posto c'è l'Inter, ma anche in Europa con l'Atletico Madrid e il nome nuovo del Paris Saint-Germain, nonché dai club di Premier League.

In Serie A c'è anche il Milan, da molto tempo interessato, nonché la Juventus dove però il calciatore non vorrebbe andare. L'intenzione del Toro, come detto, sarebbe però quella di tenerlo almeno per un'altra stagione. C'è comunque un prezzo: 40 milioni di euro. Solo così i granata prenderebbero in considerazione la cessione.