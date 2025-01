Da qualche giorno è diventato d'attualità in casa Inter il futuro di Tajon Buchanan. Secondo Tuttosport, l'esterno canadese non è convinto di lasciare Milano, ma nel frattempo i nerazzurri hanno aperto a un prestito e ne stanno parlando con il Torino. La speranza è anche quella di avere una garantirsi una sorta di anticipo su Samuele Ricci, nel mirino anche del Milan e obiettivo in vista dell'estate per il dopo-Frattesi.

Qualora dovesse andare via Buchanan, da considerare in entrata un profilo come Zalewski, in scadenza con la Roma. Il polacco potrebbe diventare una pedina nella possibile operazione Frattesi. Non così Cristante, che l'Inter valuta solo per un prestito secco.