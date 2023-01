Tra i giocatori che ancora non sono certi di restare in nerazzurro dopo la fine della stagione, secondo Tuttosport c'è anche Marcelo Brozovic. Ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026, ma ultimamente ha manifestato qualche problema fisico. Motivo per cui, se il Barcellona dovesse tornare alla carica tentando uno scambio con Kessie, in via della Liberazione potrebbero pensarci. Questo anche perché Calhanoglu sta facendo molto bene in regia e Asllani è un giocatore su cui si punta molto.