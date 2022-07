Il sorpasso della Juventus all'Inter per Gleison Bremer è avvenuto. Secondo Tuttosport, non basterà il tentativo dei nerazzurri di ricomporre una trattativa che si è complicata terribilmente per i nerazzurri. I bianconeri hanno più soldi da spendere dopo la cessione di De Ligt, offrono più soldi al giocatore e al club, mentre l'Inter attende ancora che si materializzi il passaggio di Skriniar al Paris Saint-Germain, operazione tuttora in stand-by.