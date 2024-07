Ci sono diverse strade che l'Inter sta battendo per cercare un sostituto di Tajon Buchanan. Come si legge su Tuttosport, una di queste riguarda Mario Hermoso, ad oggi l'idea più stuzzicante e competitiva, se non fosse che lo spagnolo chiede 5 milioni di ingaggio.

Più giovani le piste "argentine" che portano a Medina del Lens e Valentini del Boca Juniors, ma c'è anche l'idea Johan Vasquez dal Genoa, per quanto i rossoblu difficilmente faranno partire un altro titolare. Attenzione, invece, all'idea Pirola: è cresciuto nel vivaio Inter, potrebbe arrivare dalla Salernitana in prestito con diritto di riscatto oppure con delle contropartite ai campani adatte per la Serie B.