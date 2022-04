La partita di questa sera al Dall'Ara è fondamentale per l'Inter in chiave campionato, ma è anche un'occasione per vedere da vicino tre profili molto graditi: "Svanberg (23 anni, svedese), Dominguez (24 anni, argentino) e Schouten (25 anni, olandese), sono tutti seguiti da tempo, monitorati dagli osservatori nerazzurri. Soprattutto Svanberg a gennaio sembrava già un possibile obiettivo. Chissà che la gara di stasera non porti i dirigenti a nuove valutazioni", è quanto riporta Tuttosport.