Stefan De Vrij sarà al centro della difesa anche per la partita di domani contro la Fiorentina. Acerbi, si legge su Tuttosport, ha recuperato e sarà a disposizione, ma solo per un eventuale ingresso a partita in corso.

In difesa, secondo il quotidiano, il futuro porta a Sam Beukema. Il centrale del Bologna spicca sul taccuino di Ausilio e Baccin. Classe '98, è una certezza della squadra rossoblu per leadership, fisico e tecnica. Costa 25-30 milioni di euro e vuole cimentarsi in un top team. Al momento è in pole per diventare l'erede di Acerbi.