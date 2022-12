Tra i giocatori che non hanno avuto grande spazio nella prima metà di stagione all'Inter c'è Raoul Bellanova, ma secondo Tuttosport per l'esterno potrebbero esserci buone novità. "Nell'ultimo periodo Inzaghi ha iniziato a dare maggiore fiducia al ragazzo che, dopo alcuni spezzoni, ha trovato continuità - si legge -. Il riscatto passerà chiaramente dalla seconda metà di stagione: se il rendimento continuerà a crescere, allora l'Inter potrà pensare all'acquisto, magari dando al Cagliari un altro giovane come parziale contropartita".