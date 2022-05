Alessandro Bastoni sarà titolare nella sfida di domani sera all'Olimpico. Il difensore centrale, come spiega Tuttosport, ha recuperato dal recente infortunio e già ieri si è allenato in gruppo. Lo farà anche oggi, ma il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra fa sì che ci sia particolare prudenza in vista della seduta odierna. Spazio dunque ai fedelissimi nella formazione titolare contro la Juve, con il ritorno di Dzeko dal 1'.