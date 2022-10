In Barcellona-Inter di domani sera, quarta gara della fase a gironi di Champions League, non mancherà il sostegno dei tifosi nerazzurri, pronti a farsi sentire nella bolgia del Camp Nou come fu nel 2010, quando la partita finì con Josè Mourinho e Lele Oriali a festeggiare sotto lo spicchio dei sostenitori ospiti. La squadra, racconta Tuttosport, sarà seguita da 1.500 tifosi.