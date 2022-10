Sei sconfitte in sette precedenti: il Camp Nou è da sempre uno stadio parecchio complicato per l'Inter. Negli ultimi anni - come spiega Tuttosport - la legge blaugrana ha accomunato Luciano Spalletti e Antonio Conte, i due illustri predecessori di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra: "Il primo si è schiantato senza nemmeno godere delle attenuanti generiche (2-0 il 24 ottobre 2018 con un gol per tempo segnato dal Barça con Rafinha e Jordi Alba) - si legge -. Diversissima la prestazione offerta dall’Inter con Conte al comando: la squadra regalò un primo tempo da stropicciarsi gli occhi, segnando un gol con Lautaro e creando almeno un altro paio di grandi occasioni. L’ingresso in campo di Vidal (sì, proprio lui) all’8’ del secondo tempo ruppe l’incantesimo e Luis Suarez firmò l’uno-due del sorpasso".