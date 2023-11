Tuttosport dedica oggi un articolo all'importanza del lavoro di Simone Inzaghi per i bilanci dell'Inter. In particolare si sottolinea il fatto che a fronte di un ingaggio che in due anni è costato alla società circa 11 milioni netti, il club ne ha incassati 225 di soli premi Uefa tra le due ultime edizioni e quella in corso. A questo andrà aggiunto il montepremi da 50 milioni che verrà versato dalla Fifa ad ogni partecipante del Mondiale per Club 2025.

In tutto sono 275 milioni di euro, senza contare gli incassi da botteghino e i soldi che potrebbero ancora arrivare grazie alle sfide contro Benfica e Real Sociedad, nonché a quelle degli ottavi.

Impietoso il confronto con Conte, che fu eliminato due volte ai gironi e il primo anno riuscì a raggiungere la finale di Europa League. Nel secondo invece chiuse quarto il raggruppamento e quindi restò col solo campionato da disputare, poi vinto. I premi furono comunque 61,5 e 38 milioni tra le due stagioni. Inzaghi è già arrivato a 61 solo con quella in corso.