Nella scelta dell'Inter di lanciarsi su Gianluca Scamacca è stato determinante anche un aspetto riguardante Folarin Balogun, molto gradito a Piero Ausilio. Come riporta Tuttosport, c'è una richiesta da 40-45 milioni fatta dall'Arsenal per il giocatore, che vorrebbe andare via e per il quale potrebbero abbassarsi le pretese. Può tornare un'idea per i nerazzurri qualora dovesse esserci una cessione di Correa (che sta cominciando a pensare a un possibile trasferimento in Arabia) e un'apertura dei gunners a un prestito a cifre non eccessive.