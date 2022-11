Piero Ausilio e Mario Gomez, ex centravanti oggi direttore tecnico del gruppo Red Bull, sono stati protagonisti di un incontro nelle settimane scorse documentato da Tuttosport. I due si rivedranno in occasione dell'amichevole prevista a dicembre.

"Ausilio, incontrando Gomez, ha voluto mettere le basi su una futura possibile collaborazione tra i due club (i discorsi proseguiranno certamente a Malta) anche in ossequio all’idea di provare ad anticipare la concorrenza europea su prospetti che possano diventare crack mondiali andando a bloccarli proprio prima che prendano il volo, a prezzi ancora sostenibili per i nostri club. In tal senso quasi scontato pensare ad Erling Haaland che il Salisburgo ha venduto al Borussia Dortmund quando ancora era giovanissimo e poi rivenduto dai tedeschi al Manchester City".