Uno dei temi di Atalanta-Inter, di scena stasera al Gewiss Stadium, vede Lautaro Martinez, sei gol segnati sugli undici complessivi lontano da San Siro, sfidare il muro bergamasco che non è mai stato scalfito in quattro partite casalinghe (tre vittorie con Monza, Cagliari e Genoa più lo 0-0 con la Juventus). "Vincerà il muro atalantino o la potenza di fuoco interista?", si chiede Tuttosport.

Aggiungendo un altro dato statistico significativo della sfida, ovvero quello delle zero reti incassate dai milanesi in trasferta: Yann Sommer ha mantenuto il la porta inviolata contro Cagliari, Empoli, Salernitana e Torino, ma stasera è chiamato certamente a un compito ben più arduo dei quattro precedenti per allungare la striscia positiva.