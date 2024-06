Dopo essere stato accostato più volte all'Inter, sebbene non nelle ultimissime settimane, il futuro di Michael Kayode potrebbe essere non solo lontano dai nerazzurri ma anche dalla Serie A. Come riportato oggi da Tuttosport, infatti, il giovane terzino è entrato nel mirino dei club della Premier League. In particolare l'Aston Villa, che ha chiesto informazioni anche per Dumfries, e il Tottenham.