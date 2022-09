L'Inter è la squadra con l'età media più alta della Serie A, pari a 27.4 anni. Partendo da questo dato, Tuttosport analizza e prova a spiegare il poco impiego di giovani come Asllani e Bellanova in questa prima parte di stagione. "Durante il pre-campionato Asllani e Bellanova hanno dato indicazioni interessanti, ma quando sono cominciate le gare ufficiali, per loro lo spazio si è ridotto drasticamente. Con l’esordio di martedì a Plzen di Acerbi, escludendo ovviamente il terzo portiere Cordaz , proprio Asllani e Bellanova rimangono gli unici due giocatori a non aver ancora giocato una gara da titolare nelle due competizioni affrontate dall'Inter". Il loro minutaggio, limitandosi alla sola Serie A, è di 24' per entrambi.

Come si spiega questo dato? Secondo TS, non con la poca fiducia di Inzaghi per i due giovani. "Di sicuro il tecnico, in un avvio tutt’altro che in discesa per la squadra nerazzurra, con difficoltà atletiche, tecniche, ma soprattutto psicologiche, ha preferito affidarsi ai “propri” uomini, coloro che già conoscevano il gioco, o a gente esperta come Mkhitaryan o Lukaku che di certo non aveva bisogno di essere “protetta”. Per restare in gioco, l'Inter si è affidata ai senatori, a giocatori esperti, pronti a vincere".