La Federcalcio ha deciso: la giustizia arbitrale passerà sotto l'egida federale. L'Aia, scrive Tuttosport, ha tempo fino al 15 dicembre per adeguare i principi riformatori oppure sarà commissariata. Nel frattempo sono arrivate in via Allegri le carte della Dda riguardante l'inchiesta che ha travolto D'Onofrio. "Verranno incrociate - scrive il quotidiano - per provare a capire come una vicenda simile possa esser sfuggita" al mondo arbitrale nonostante un deferimento per lo stesso D'Onofrio e un'udienza in arrivo il 25 novembre che ovviamente a questo punto non ci sarà, visto che l'ormai ex procuratore è agli arresti. "Un campanello d’allarme che nell’Aia non ha acceso spie, esplodendo definitivamente in questi giorni", riporta ancora il quotidiano.