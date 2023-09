Francesco Acerbi e Stefano Sensi sono pronti a tornare a disposizione per il derby di Milano. Il primo si giocherà il posto con De Vrij in vista del derby. "E anche se un suo impiego dal primo minuto resta complicato, proprio perché sul campo sinora l’olandese si è guadagnato i gradi della titolarità, l’ex Chievo proverà a mettere in difficoltà il suo allenatore, come avvenuto un anno fa", si legge su Tuttosport.

Oggi tornano ad appiano i due olandesi, compreso Dumfries, più Asllani. Domani Agoumè, mercoledì gli italiani e tutti gli altri europei, solo da giovedì i tre sudamericani. Su Cuadrado, però, l'Inter "coltiva la speranza che possa rientrare prima alla base anziché andare in Cile da “spettatore”.