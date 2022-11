Come ci arriva l’Inter? Secondo il quotidiano torinese, rispetto a Pioli, Inzaghi in Qatar tiferà per cinque-sei titolari della sua Inter e avrà un occhio di riguardo soprattutto per Brozovic e Lukaku, considerando i problemi avuti da entrambi in questa prima parte di stagione. "Per loro il torneo iridato sarà un banco di prova per ritrovare il ritmo gara ed essere così pronti per migliorare il rendimento dell’Inter quando si tornerà a giocare per i tre punti - spiega TS -. Inzaghi è anche convinto che il pieno recupero del croato e del belga aiuterà la squadra a ritrovare i vecchi equilibri e quella solidità difensiva persa nell’avvio di stagione. Peraltro, Inzaghi avrà con sé dal 2 dicembre e soprattutto dal ritiro di Malta (4-9) il “tridente” difensivo titolare e potrà svolgere un lavoro specifico che non ha potuto fare in estate principalmente per due motivi". A disposizione senza impegni con le nazionali anche i vari Bastoni, Barella, Calhanoglu e Dimarco, oltre a tutti gli altri, da Darmian a Mkhitaryan passando per Dzeko e Correa.