"Due vittorie di fila in campionato non arrivavano da inizio gennaio. A Torino la Bella Addormentata si è svegliata dal torpore e ieri contro il Verona nel primo tempo, d’incanto, si è rivista l’Inter del periodo d’oro". Anche Tuttosport commenta sulla falsariga degli altri quotidiani sportivi il momento di ritrovato entusiasmo dei campioni d'Italia, di nuovo convinti di poter tornare in vetta in questo finale di stagione.