Dopo il miglior undici schierato col Bayern, avversario dallo spessore non indifferente ma finito battuto ed eliminato dalla Champions League, Simone Inzaghi non vorrà correre rischi in casa del Bologna, dove il Demone e la sua Inter dovranno compiere un altro sforzo per un altro fondamentale pezzo di stagione. Come tale, l'impegno pomeridiano al Dall'Ara richiederà la miglior formazione possibile, al netto di infortuni e di titolari non al 100% ovviamente.

E il Milan dietro l'angolo? Poi si vedrà. Intanto contro la squadra di Vincenzo Italiano, Simone non vuole scherzi e l'intenzione è quella di riproporre lo stesso undici schierato mercoledì scorso. Ma con qualche novità: l'ossatura dell'Inter sarà più o meno quella utilizzata contro la furia tedesca con qualche modifica davanti e in mezzo al campo. Se il grande assente sarà, come noto Marcus Thuram, new entry in infermeria, infortunio che consegna a Correa il testimone, lungo la linea di centrocampo la novità è Carlos Augusto. Il brasiliano partirà dal 1’ sulla fascia sinistra al posto di Dimarco, stremato dopo le fatiche di mercoledì.