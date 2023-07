Tuttosport apre così la prima pagina di domani: "Morata sfida Lukaku. L'Inter scarica Big Rom, via libera per la Juve, ma... i nerazzurri, furibondi col belga che ha trattato con Giuntoli, ritirano l'offerta al Chelsea. I bianconeri però devono chiudere per Vlahovic al PSG. Nel frattempo rispunta il meno costoso Alvaro, sul quale c'è la Roma. E pure Marotta ci pensa in alternativa a Balogun".