"Lo scudetto di Milano, una festa da salvare". Questo il titolo che trova spazio in taglio basso sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 17 maggio 2022. "Pronti due cerimoniali: a Reggio in caso di trionfo Milan e a San Siro sarà l'Inter. I timori per l'incrocio delle tifoserie", si legge ancora più sotto.