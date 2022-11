Mondiali e calciomercato dominano la prima pagina di Tuttosport del 22 novembre 2022, dove c'è spazio in taglio basso anche per il lancio di un'intervista al procuratore di Carlos Alcaraz, centrocampista argentino classe 2002: "Alcaraz ha un sogno: l'Inter o il Milan", il titolo che si legge. E ancora: "Lopez conferma i contatti con le milanesi: 'e so che al Racing cerca uno come Colidio'".