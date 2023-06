L'impresa centrata da Claudio Ranieri che ha riportato in Serie A il Cagliari è la notizia principale dell'edizione di lunedì 12 giugno del Corriere dello Sport, dove si parla anche dell'Inter in chiave mercato: "L'Inter non taglia Lukaku. La Champions persa non cambia i piani, la società è pronta a ridiscutere col Chelsea i termini del prestito. E Inzaghi rinnova presto".