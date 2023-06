"Domani la finale di Champions". È il promemoria della Gazzetta dello Sport nell'edizione quotidiana di questo 9 giugno 2023 nella quale dedica lo spazio maggiore a Zhang che in esclusiva ammette: "'La mia Inter ci crede'". Il presidente nerazzurro alla Rosea: "'Pronti, uniti, con la serenità di Inzaghi: perché il sogno non è impossibile'". Non solo Inter, ma anche City e De Bruyne avvisa Big Rom: "'Amico Lukaku, qui non si scherza'".