“Zaniolo e Skriniar, tensione alle stelle”. Si legge così nella prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Il romanista scaricato, Milan e Bournemouth restano in attesa. Interista subito al PSG? Serve l’offerta al rialzo”. Spazio alla partita in taglio basso: “Lautaro, diavolo in corpo. Doppietta e domenica derby. L’inter vince a Cremona col capitano bomber: notte al secondo posto. Lukaku ancora giù”.