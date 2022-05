E' una tripla notizia di mercato in chiave Juve, con riflessi anche sull'Inter, ad aprire la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 17 maggio 2022. "Juve boom: Pogba, Perisic e Di Maria. Niente linea verde: bloccati un grande ex e due ultratrentenni - si legge -. Cambiano i piani iniziali, Allegri vuole campioni pronti e il ds Cherubini ha in mano tre big con super ingaggi. Ora la scelta di Agnelli".

In taglio alto, invece, il tema è la lotta scudetto: "Inter, bomber speranza: Inzaghi punta su... Scamacca. Sassuolo arbitro del titolo".