La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 24 maggio 2022, è in gran parte occupata da notizie a tema Milan, ma non manca un accenno all'Inter con chiaro riferimento al calciomercato: "Dybala, aria di Inter - il titolo che si legge -. Nella serata a San Siro i tifosi lo acclamano. E ora Perisic ci pensa".